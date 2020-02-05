На сегодняшней встрече в штабе ОНФ руководителей управляющих компаний с руководителем ГЖИ по Саратовской области Сергеем Вербиным коммунальщики озвучили претензии к работе мусоровывозящих компаний.

Представители УК рассказали об откровенно вредительский действий Регоператора. В частности, один из руководителей управляющей компании пожаловался на то, что во время вывоза мусора ему повредили контейнер. Он, как уверяет, пытался договориться в Регоператором о возмещении ущерба, но контакт с ним не пошли. Даже письма в полицию ничего не дали. Устно Регоператор свою вину признает, но письменно — нет.

— Я купил себе контейнер новый, поставил, перевозчик привез старый, — сказал один из присутствующих.

— У нас нет рычагов воздействия на Регоператора. На оформление заявки потребуется час, на уборку — день. А при наличии снегопадов — здоровые мусоровозы в дворы если зайдут, то при хороших условиях. Мы получим ответ: что ничего не расчищено, поэтому мусор не вывезен. Надо человека, который будет следить за состоянием бачков, — заявил представитель «Фаворит СК» Андрей Свечников.

Председатель городского комитета по ЖКХ Наталья Даниленко сказала, что у администрации города есть претензии и к управляющем компаниям

-В городе контейнерные площадки порой стоят на зеленых зонах, проезжей части дороги, на неразграниченной территории. Однако все сборники мусора должны быть организованы на территориях организации. Нужно убрать площадки с красных линий, проезжих частей дорог убрать, чтоб мусор не летал по всему городу. Мы вас предупреждали — УК должна обеспечить место сбора отходов, — говорит она.

По ее словам, если управляющие компании не смогут договориться между собой и с Регоператором, все площадки уберут.