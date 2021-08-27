Ветеранское сообщество региона положительно восприняло предложение Президента России Владимира Путина о выплатах пенсионерам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов .

Председатель Саратовского регионального благотворительного общественного фонда «РОДИНА. ВЕРА. ЧЕСТЬ» Владимир Кудинов поддержал инициативу главы государства:

-Президент России Владимир Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей пенсионерам и по 15 тыс. руб. военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, с последующей индексацией пенсий и денежного довольствия выше уровня инфляции. Сам факт, того, что президент России понимает нужды простых граждан, необходимость их поддержки в последнее время говорит о многом. Начиная с прошлого года, помощь оказывается адресно, тем группам граждан, которые больше всего в ней нуждаются.

По словам Владимира Кудинова, люди получают не только материальные блага, но и моральное удовлетворение от того, что про них помнят и их понимают.

Горячо поддержал идею выплат и председатель саратовской региональной общественной организации «Саратовское морское собрание» Владислав Иванов.

—Я полностью поддерживаю инициативу Президента России в единовременной выплате пенсионерам по 10 тыс. руб. В условиях продолжающегося коронавируса и ограничений, необходимо поддерживать пенсионеров, и то, что приняли такое решение и по военным пенсионерам очень важно. Служба военных и сотрудников многих силовых ведомств сопряжена с огромными рисками, моральными и физическими перегрузками. И это правильно, что Президент не исключил их из списка. Это не просто разовая выплата, а часть системного решения, уже были сделаны выплаты родителя школьников, — отметил Владислав Иванов.