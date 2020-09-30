Прокуратура Саратовской области выяснила, что детский сад комбинированного вида №53 Энгельсского района заключил договор с организацией о поставке и монтаже детской мебели. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Однако по окончанию работ оплаты в виде 800 тысяч рублей никто так и не увидел.

Тогда предприниматель обратился в суд, решением Арбитражного суда с заказчика взыскали деньги и проценты за пользование чужими средствами, расходы по оплате государственной пошлины.

В установленный законом трехмесячный срок средства так и не поступили, поэтому надзорное ведомство внесло представление в адрес главы района.

Только после этого учреждение выплатило деньги.