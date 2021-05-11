Прокуратура выявила причинение ущерба бюджета Питерского района на сумму свыше 485 тысяч рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что двух человек взяли работать в местный филиал дома культуры, но работали они только «на бумаге». Вся зарплата уходила в карман руководства, добровольно возмещено было только 17 тысяч рублей.

На имущество директора учреждения был наложен иск на сумму в 95 тысяч рублей, также был подан еще один — на 468 тысяч рублей.

Злоумышленница получила 2,5 года условного срока, иск прокурора суд удовлетворил.