Руководство предприятия по управлению эксплуатацией жилого фонда Ровенского района задолжало сотрудникам зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.

Так, руководство коммунального предприятия не выплатило около полусотни своим работникам заработную плату на сумму 861 тысячу рублей.

Работодателю вручили постановления о возбуждении исполнительных производств, а должностные лица предупреждены об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

После этого работодатель в установленный срок выплатил зарплату персоналу, не дожидаясь мер принудительного исполнения.