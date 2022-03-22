В Саратове возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам детского сада. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Так, с марта 2020 года по июль прошлого года руководство частного детского сада во Фрунзенском районе свыше трех месяцев выплачивало зарплату частично, а также свыше двух месяцев полностью оставляло без нее своих сотрудников. В итоге работникам не выплатили сумму свыше 100 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.