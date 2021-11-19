Родители учеников саратовской школы 38 Заводского района недовольны платными услугами в учебном заведении.

Директора СОШ Рябову Елену Владимировну упрекают в том, что руковдство школы делает приоритетными платные уроки, а обычные сокращает. Прозвучало даже обвинение в поборах.

Открытое письмо об этом опубликовал портал «Лица губернии».

«Уроки физкультуры не проводятся, но зато проходят платные тренировки. Это нормально? Так тоже можно?…

Заметьте, платные мероприятия проводятся не После, а Вместо занятий! Уроки или сокращаются, или отменяются вовсе! И все ради ПЛАТНЫХ мероприятий«, — утверждают авторы письма (орфография сохранена — Ред.).

Конструктивного диалога на эту тему с директором, со слов родителей, не получилось.