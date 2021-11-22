​Зимой 1946 года на улице города Богодухов в Харьковской области нашли маленькую девочку примерно двух месяцев от роду.

Определили ее в детский дом, где она и выросла. Фамилию получила от инспектора детских домов, которой попалась на глаза: «Будешь Руслановой, это сейчас самая известная певица».

День рождения, 5 декабря, выбрала сама — это был день Сталинской Конституции: в перекидном календаре была красивая картинка, а в детском доме в этот день вкусно кормили.

Одна из лучших и самых востребованных актрис нашего с вами времени. 147 ролей в кино (1967 – 2014), два десятка — в театре.

Народная артистка не по званию, а всей своей жизнью.

Светлая память вам, Нина Ивановна, и спасибо за всё.