Сегодня ночью, с 25 на 26 января с 20:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

— ул. Советская от ул. Пугачева до ул. Астраханская;

— ул. Б. Казачья от ул. М. Горького до ул. Вольская;

— ул. Чкалова от ул. Овражная до ул. Черниговская;

— ул. Одесская от ул. Лунная до 8-ой городской больницы;

— ул. Тархова от ул. Топольчанская до ул. Перспективная.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

За прошедшую ночь эвакуировано 14 автомобилей, которые были припаркованы с нарушением ПДД и мешали уборке техники.

Сегодня особое внимание уделено проверке соблюдения правил дорожного движения на:

— ул. Шелковичная от ул. Астраханская до ул. Пугачева;

— ул. Школьная от д. 19 до д.27;

— ул. Одесская от д.13 до д. 26а;

— ул. Радищева;

— ул. Дзержинского от ул. Вольская до ул. им. М. Горького;

— Бульвар Героев Отечества от ул. Топольчанская до ул. Кузнецова;

— ул. Лисина от ул. Топольчанская до ул. Кузнецова;

— ул. Ак. Семенова Н.Н. от ул. Топольчанская до ул. Кузнецова;

-ул. Яблочкова;

— ул. Пушкина;

— ул. Гоголя от ул. Рахова до ул. Радищева;

— ул. Слонова от ул. Астраханская до ул. Аткарская.