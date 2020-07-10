Сегодня, 10 июля, пользователь соцсети «ВКонтакте» Михаил Марков рассказал о находке необычной черепахи.

Он нашел ее в тине на берегу у судоремонтного завода и поинтересовался у подписчиков паблика «Типичный Балаково», не знают ли они, что это за вид. В интернете он нашел, что это американская красноухая черепаха.

Согласно данным из «Википедии», этот вид широко распространен в США — от юга Виргинии до севера Флориды и Канзаса, Оклахомы и Нью-Мексико на западе, Мексику, в Центральной Америке, на северо-западе Южной Америки — север Колумбии и Венесуэлы.

Черепаху можно увидеть на юге Флориды, Аризоне, Израиле, Испании и Великобритании, ЮАР, Китае, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малазии, Вьетнаме, на Гавайским островах. С 2009 по 2017 год ее неоднократно видели на Кузьминских прудах в Москве.