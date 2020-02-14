Сегодня в Балаковском районе Саратовской области рядом с мостом через Иргиз произошло ДТП с участием трех фур. Очевидцы происшествия выложили видео последствий аварии в соцсети.

Судя по кадрам, три большегруза собрались в «паровозик», вероятно, из-за резкого торможения передней фуры кортежа. Скорее всего, в ДТП виноват водитель легковушки, которая так же видна на видео.

В региональной автоинспекции информационному порталу «Новости Саратова» сообщили, что пока официальных сведений об аварии у низ нет. Известно лишь, что в ДТП никто не пострадал.

Подробности уточняются.