Вчера рядом с Балаково Саратовской области водитель иномарки не пропустил ВАЗ-2112, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

На подъезде к Балаково с трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград произошло ДТП. При повороте налево водитель Toyota Carina не уступил дорогу «двенашке», двигающейся по главной дороге и врезался в него.

В результате ДТП ранены три человека — водитель отечественной легковушки госпитализирован, две его пассажирки — женщины 36 и 33 лет, отпущены домой после осмотра медиков.