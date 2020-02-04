Новый комплекс весового контроля рядом с Энгельсом в Саратовской области начал свою работу. Об этом рассказывает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Комплекс работает в автоматическом режиме, с минимальным участием человеческого фактора. В асфальте под дорогой находятся датчики, которые считывают информацию о нагрузке на ось транспортного средства и считывают его габариты.

Как рассказал замминистра автомобильных дорог и транспорта Саратовской области Иван Казаченко, дорога, на которой установлен комплекс, относится ко II-й категории. Проезд по ней автомобилей с нагрузкой на ось больше 11,5 тонн грозит штрафом до 500 тысяч рублей. Причем наказывать будет не водителя, а собственника груза.

-На этой трассе большой поток грузового транспорта. Таким образом мы защищаем трассу от износа полотна, — говорит Иван Казаченко.

Пока комплекс работает в тестовом режиме. С апреля начнется его полноценная эксплуатация. В наступившем году планируется открытие еще одного подобного пункта на дороге Новые Бурасы-Тепловка.