Напротив школы открыли алкомаркет, что не соответствует требованиям законодательства. Эта информация появилась в социальных сетях.

На проспекте Энтузиастов в Саратове, через дорогу от гимназии №34, открылся круглосуточный магазин по продаже алкоголя. По правилам, прописанным в законе, подобного рода предпринимательская деятельность может осуществляться через 100 метров от школы.

В министерстве экономики Саратовской области отказались обсуждать этот вопрос по телефону.

— При получении лицензии предприниматели не указывают о нахождение рядом образовательных учреждений. По устранению нарушений надо обращаться в полицию, а не к нам, говорит пресс-секретарь министерства экономики, — отрезали в пресс-службе и посоветовали обратиться с письменным запросом.