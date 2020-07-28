Только недавно в Саратове появилось граффити с Владимиром Высоцким, как его создатели решили нарисовать рядом с кульминационным поэтом не менее великого Виктора Цоя.

Журналист информационного портала «Новости Саратова» пообщалась с идейным вдохновителем и организатором проекта Оксаной Валабуевой.

Напомним, что ранее на стене в городском парке планировалось создать лишь граффити с Высоцким, но по окончанию работы организаторы проекта заявили, что рядом появится и рисунок с Виктором Цоем.

Как выяснилось, спонсор, поддерживающий проекты Оксаны Валабуевой, выделил средства и на новое граффити.

Своеобразное сотрудничество началось с создания граффити с Виктором Цоем на Набережной Космонавтов. Оксана Валабуева организовала сбор средств для реализации проекта, но нашелся неизвестный спонсор, который перевел всю необходимую сумму, и даже больше. Часть от его средств была направлена на создание нового граффити с Высоцким, но этого остатка все равно не хватало. Когда был организован сбор средств для нового проекта, неизвестный вновь отправил значительную сумму и пожелал, чтобы часть от нее пошла на создание нового граффити с Цоем, так как спонсор очень трепетно относится к «последнему герою».

Созданием граффити с Виктором Цоем займется так же Дмитрий Жумаев, который рисовал саратовских котов на Театральной площади.

Со стороны администрации города вновь никаких препятствий не было. Под граффити они отдали все пять плит в Городском парке. В дальнейшем все эти стены будут разрисованы по замыслу Оксаны Валабуевой.