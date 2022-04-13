Рядом с мостом «Саратов-Энгельс» до конца лета расселят жильцов аварийных домов и организуют зеленую зону. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в телеграм-канале «Володин Саратов».

Политик обсудил с местными властями планы по расселению домов у съезда с моста Саратов-Энгельс, за стелой «Саратов».

Также Вячеслав Володин рассказал, что для сноса аварийного жилья из привлеченных источников в регион уже поступило 50% средств, в течение двух месяцев перечислят оставшуюся сумму.

Сейчас идет работа по оценке земельных участков и объектов, расположенных на них. За лето, по утверждениям местной власти, расселят жителей этих домов. Затем начнут готовить участок к благоустройству.

Вячеслав Володин предложил внимательно отнестись к разработке проекта и обсудить варианты с жителями. А также рассмотреть возможность расширения улиц Соколовой и Большой Горной, чтобы не было пробок.

Напомним, в августе прошлого года Володин предложил разработать программу переселения из аварийного жилого массива от Соколовой до Чернышевского. На этом месте должна появиться зеленая зона с расширением дороги с обеих сторон.