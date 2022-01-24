Инцидент произошёл вечером 23 января на улице Московская, 72 в Саратове.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия, напротив правительства Саратовской области жительница областного центра провалилась в люк.

Коммуникация на тротуаре была занесена снегом, поэтому оказалась незаметной для прохожей.

Женщина не пострадала лишь благодаря сумкам с продуктами, которые зацепились за поверхность асфальта, что помогло жительнице Саратова не провалиться в канализационное отверстие, — утверждают очевидцы.