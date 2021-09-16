Вечером 16 сентября в центре Саратова загорелось заброшенное здание общежития издательства «Слово».

Как проинформировали в региональном ГУ МЧС, около 7 часов вечера на пересечении улиц Соборная и Григорьева внутри пустующего дома загорелся скопившийся там в больших количествах мусор. Площадь возгорания составила примерно 8 кв. метров.

Пожар потушили 3 пожарных расчета. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Бывшая общага, находящаяся длительное время без присмотра в нескольких шагах от пешеходной улицы Волжской, превратилась практически в мусорную свалку, где время от времени происходят пожары.