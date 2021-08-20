Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел стадион «Торпедо», на котором идет реконструкция, и обсудил дальнейшие планы.

Стадион раньше был в аварийном состоянии, поэтому местные жители обращались с просьбами о возрождении объекта. Теперь здесь появится футбольное поле, беговые дорожки, площадка для воркаута, тренажеры, башня для пожарно-прикладного спорта.

Володин предложил депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву обсудить с жителями и тренерами проект нового комплекса рядом со стадионом, который объединит спортивный и культурный центры. Он отметил, что необходимо воссоздать кружковую деятельность и учесть все пожелания тех, кто их ведет.