В Саратовской области разыскивают солдата, покинувшего расположение части в Татищевском районе. Объявление о находящемся в самоволке развешены в нескольких селах района.

Как следует из ориентировки рядовой Вячеслав Орлов покинул часть №68886. В объявлении, кроме телефонов дежурного по части, командира и начальника штаба сказано, что он может вернуться в казарму. Ему обещается решение проблем, горячее питание и медицинская помощь.

В областном военкомате нам рассказали, что сейчас розыском сбежавшего солдата занимается его непосредственное командование. Вячеслав Орлов покинул расположение без оружия, в причиной стали бытовые проблемы.