Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался неизвестный мужчина в Вольске. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 28 октября в поселке Комсомольсий в черте Вольска рыбак обнаружил на берегу тело мужчины, которое частично было в воде. Он сообщил об этом в полицию.

Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего при внешнем осмотре не обнаружили. На вид ему около 50-60 лет, рядом с трупом лежали рыболовные снасти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

