Трагедия произошла 11 декабря в Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в селе Родничок Балашовского района в пруду Элеваторный под лед провалился 54-летний рыбак.

Когда мужчина перестал отвечать на телефонные звонки, родные погибшего забили тревогу, отправились к месту рыбалки, где нашли только пустой автомобиль балашовца и на льду пруда обнаружили пролом. Тогда родственники вызвали спасателей.

Около 4-х часов дня водолазы облспаса нашли на дне водоема пропавшего рыбака. Его тело было передано следственно-оперативной группе.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не найдено. Проводится проверка.