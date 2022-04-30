В Саратовской области с 1 мая начинает действовать нерестовый запрет для любителей рыбалки.

Рыбаков предупредили, что ловля рыбы с плавсредств запрещена до 30 июня.

«Кроме этого, на других водных объектах рыбохозяйственного значения региона также в период майских праздников также распространяются правила нерестового периода: с 20 апреля по 10 июня в Саратовском водохранилище, с 25 апреля по 25 июня на реках Большой Узень и Малый Узень с притоками», — проинформировал региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Уточняется, что рыбачить во время нерестового запрета все же можно, но только с берега, без использования лодок, катеров и пр. Удить разрешается только одной поплавочной или донной удочкой, на которых должно быть не более двух крючков. Разрешён к исполнению также и спиннинг.

Браконьерам грозит штраф или же уголовная ответственность, — предупредили в ведомстве.