Следователи проводят проверку после обнаружения в водоеме в трех километрах от села Усть-Щербедино Романовского района тела неизвестного мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 7 июня его обнаружили рыбаки и обратились в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, оно находилось в воде не менее месяца.

Личность погибшего, как и обстоятельства произошедшего, устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения давности и точной причины смерти мужчины. Полученные сведения будут проведены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.