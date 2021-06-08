Следователи проводят проверку после обнаружения в водоеме в трех километрах от села Усть-Щербедино Романовского района тела неизвестного мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 7 июня его обнаружили рыбаки и обратились в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, оно находилось в воде не менее месяца.

Личность погибшего, как и обстоятельства произошедшего, устанавливаются. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения давности и точной причины смерти мужчины. Полученные сведения будут проведены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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