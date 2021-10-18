Несчастный случай произошел днем 17 октября в Краснопартизанском районе Саратовской области.
Как сообщили в региональном СУ СКР, 57-летний мужчина вместе с двумя приятелями рыбачил на реке Сакма в селе Савельевка Краснопартизанского района.
— Во время рыбалки компания решила поджечь сухой камыш, который рос вдоль берега. Сухостой быстро загорелся, причем, на большой протяженности вдоль берега, — сообщили в ведомстве.
В момент пожара один из рыбаков смог отбежать в сторону, а второй прыгнул в реку. Это позволило гражданам спастись.
Однако их товарищ оказался не таким проворным и задохнулся в горевшем камыше.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий по выяснению причин гибели человека.