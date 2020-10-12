Руководство рынка «Губернский» получили от администрации Саратова уведомлении прекращении работы в качестве розничного рынка. Документ опубликован на сайте мэрии.

До 5 ноября владельцы рынка должны будут вернуть в администрацию города разрешение на право работы в качестве розничного рынка и направить в региональное министерство экономического развития уведомление о прекращении разрешения ЗАО «Губернский рынок» на право организации розничного рынка.

Как рассказал информационному порталу «Новости Саратова» источник в мэрии, это постановление не означает полное прекращение работы рынка. Это значит, что владельцы торгового предприятия могут начать работать, как торговый центр, в соответствии с законодательством.