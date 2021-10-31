Жители областного центра рассказали о полчищах прусаков в помещении рынка.

В группе «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте пользователь Сергей Нойштрелицский опубликовал фотографию тараканов на витрине с полуфабрикатами.

«Рынок» Солнечный» . Стасики пешком ходят даже днем», — подписал свои фотографии шокированный увиденным горожанин.

В комментариях к посту пользователь под ником Nina Sokoliva подтверждает факт заражения рынка паразитами, приводя более шокирующие данные:

«Месяц назад уборщица полки протирала где мясом торгуют, за ними фрукты овощи, она подняла полку, оттуда миллионы тараканов, черно кишат, продавцы разбегаться стали и визг подняли, уборщица побежала в другую сторону от испуга, я сама такой рассадник за мою жизнь увидела впервые, просто жесть, видимо, за все время существования рынка не травят всю эту нечисть, кондитерка рядом, фуууу. Быстро эту полку обратно на тараканью нору поставили.Эти витрины с пельмешками и заморозкой поставили рядом недавно, с горками, где живут эти тараканы».

Между тем, в комментариях появилась и информация, полученная от руководства ТК «Солнечный»: мероприятия по дезинсекции проводятся не реже 2 раз в месяц, — сообщает администрация рынка. В связи с поступившим обращением в период с 1 по 4 ноября будут проведены внеплановые мероприятия по дезинсекции, — заверили здесь.

Фото: соцсети