Холдинг «Российские железные дороги» в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в период действия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, предоставит пятипроцентную скидку на терминально- складские услуги компаниям, оформленным на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки».

Скидка будет действовать с 15 мая до 1 июля 2020 года.

В настоящее время на площадке доступны такие терминальные услуги, как погрузка, выгрузка, ответственное хранение, перевалка с железнодорожного транспорта на автомобильный и с автомобильного на железнодорожный, хранение груза на открытой площадке. В обработку принимаются инертные, тарно-штучные, тяжеловесные и контейнерные грузы.

К электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» уже подключены более 80 компаний, среди которых – 72 оператора подвижного состава, три терминально- складских оператора, пять перевозчиков и шесть стивидорных компаний. Клиентская база превышает 5,1 тысячи пользователей.

Оператором платформы является дочернее общество ОАО «РЖД» ООО «Цифровая логистика».

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