Более 500 дополнительных поездов планируется назначить на новогодние и рождественские праздники.

Дополнительные рейсы будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9

января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву,

Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30

декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года. При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

Дополнительные поезда отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Астрахань,

Волгоград, Саратов, Балаково, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск,

Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний

Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балашов, Самару, Уфу и другие города.

Билеты можно будет приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью

мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и

терминалах самообслуживания на вокзалах.