Для реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции ОАО «РЖД» установлен упрощенный порядок дистанционного взаимодействия с клиентами по ряду ключевых процессов, связанных с перевозкой грузов и договорных отношений.

Такое решение принято оперативным штабом ОАО «РЖД» по взаимодействию с участниками транспортного рынка под председательством заместителя генерального директора компании – начальника Центра фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило.

Так, для минимизации личных контактов и в целях поддержки бизнеса установлен порядок автоматической пролонгации на три месяца договоров, заключаемых при организации перевозок с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования.

Пролонгированы истекающие в ближайший срок документы, необходимые клиентам для осуществления погрузо-разгрузочных работ.

Кроме того, отменено обязательное требование о предоставлении эскизов погрузки в вагоны для ряда грузов, в том числе гречи, других круп и грузов в крытых вагонах. Соответствующее распоряжение направлено в подразделения ОАО «РЖД».

– Дистанционное – с помощью электронного документооборота и электронной почты – согласование новых схем погрузки грузов, а также аттестаций для грузовладельцев, впервые осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы, обеспечит не только высокий уровень качества и прозрачности сервиса, но и обезопасит сотрудников компании и наших партнеров от возможного инфицирования при личном контакте, – отметил Алексей Шило.