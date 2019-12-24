В декабре текущего года РЖД запустили новую услугу для своих пассажиров — доставка еды к поезду. Пока она работает в тестовом режиме, поэтому специалисты сервиса по продаже билетов провели опрос среди двух тысяч респондентов.

Каждый второй опрошенный положительно относится к новой услуге и планирует ей пользоваться. 23% из них будут заказывать самый популярный набор — пиццу и роллы. Второе место по популярности заняла домашняя еда, а блюда китайской или вьетнамской кухни оценят лишь 5% респондентов.

Также доставщик алкоголя будет более в почете, чем курьер с чаем или кофе.

41% опрошенных заявили, что не будут пользоваться услугой. 37% — берут еду из дома, а 4% — питаются в вагоне-ресторане.