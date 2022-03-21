Специалисты подчеркивают, что микробиологические показатели являются одними из главных для безопасности продукта.

С начала марта т.г. отдел ветеринарно-санитарной экспертизы Саратовской МВЛ проверил 69 проб сырого молока на микробиологическую безопасность. Все образцы доставлены с территории Саратовской области от производителей и хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией данного вида продукции.

Специалисты отдела провели лабораторные исследования на определение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и сальмонелл. В результате проведенных испытаний отклонений от установленных нормативов безопасности не выявлено.

Напомним, с 1 марта вступил в силу приказ Минсельхоза России, ужесточивший требования к лабораторному контролю безопасности сырого молока.

Теперь молоко-сырье регулярно должно проверяться на содержание микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, КМАФАнМ и БГКП (в том числе патогенных). Испытания проводят лаборатории, имеющие соответствующую аккредитацию.