Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает свою работу в Саратовской области.

Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что такси завершает свою работу через две недели, с 15 апреля.

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