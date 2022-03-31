Домой Рубрики Новости Саратова С 15 апреля в Саратове прекращает работать такси «Ситимобил» РубрикиНовости Саратова С 15 апреля в Саратове прекращает работать такси «Ситимобил» По Новости Саратова - 31.03.2022 49 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает свою работу в Саратовской области. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба компании. Уточняется, что такси завершает свою работу через две недели, с 15 апреля. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Стартовал конкурс красоты «Мисс Наурыз Мира — 2022» в Саратове Житель Энгельса провалился в теплотрассу Коронавирус унес жизни еще 6 человек в Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Стартовал конкурс красоты «Мисс Наурыз Мира — 2022» в Саратове Новости Саратова - 31.03.2022 0 Сегодня, 31 марта, в Саратове стартовал ежегодный международный конкурс национального костюма, творчества и красоты «Мисс Наурыз Мира - 2022». Конкурс проводят на площадке театра драмы... Житель Энгельса провалился в теплотрассу 31.03.2022 Коронавирус унес жизни еще 6 человек в Саратовской области 31.03.2022 С 15 апреля в Саратове прекращает работать такси «Ситимобил» 31.03.2022 Еще на двух улицах Саратова до вечера перекрыли воду 31.03.2022