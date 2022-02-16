Внесены изменения в постановление правительства Саратовской области об ограничениях по коронавирусу на территории региона. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

-На основании предложения главного государственного санитарного врача, начиная с 21 февраля текущего года, при посещении учреждений культуры, заведений общественного питания, фитнес-клубов и других установленных документом мест можно будет предъявить не только QR-код, свидетельствующий о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, но и цифровой знак, полученный на «Госуслугах» в связи с наличием антител к COVID-19, — уточнил чиновник.