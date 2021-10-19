С 25 октября на территории Саратовской области будут поэтапно вводиться QR-коды для посещения общественных мест.

Перечень мест для которых введут функцию пока не определен.

Напомним, что инициатива введения QR-кодов на территории Саратовской области принадлежит губернатору Валерию Радаеву. Они понадобятся для входа в заведения общественного питания, торговые центры, а также в заведения культуры, спорта и другие помещения с массовыми скоплениями людей. Данная мера призвана помочь в борьбе с коронавирусом.

Предсндатель регионального правительства Роман Бусаргин отметил, что введение QR-кодов позволит заведениям избежать закрытия.