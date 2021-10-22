На территории Саратовской области вводят локдаун из-за распространения коронавируса с 27 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

—Ситуация с распространением коронавируса остается крайне напряженной, поэтому устанавливаются нерабочие дни. Необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости. Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми, — обратился к жителям Валерий Радаев.

Также с 25 октября в Саратовской области вводится система QR-кодов.