В следующем месяце в Саратовской области, будет организована группа добровольцев которые будут разъяснять населению суть поправок к конституции и процедуру референдума, сообщает пресс-служба регионального министерства молодёжной политики и спорта.

Стать волонтёром этого движения может каждый человек, которому больше 18 лет. Заявки принимаются до 16 марта на сайте волонтерыконституции.рф.

Под данную программу организовано 24 площадки по всей области, для удобства они будут расположены в торговых центрах, медучереждениях и местах массового пребывания людей. Такие процедуры будут проходить вплоть до 21 апреля.

— Уже принято решение, что в региональном штабе мы объединим все крупные добровольческие организации и движения, действующие в области, — говорит директор регионального центра «Молодежь Плюс», координирующего эту работу, Никита Асташкин.