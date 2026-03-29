С апреля в Саратове изменится схема движения автобусов № 9А

Новый автобусный маршрут № 9А продублирует трамвай № 11.

С 11 апреля в Саратове начнет курсировать автобусный маршрут № 9А, который свяжет 6-й квартал и бизнес-центр «Ковчег». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Новый маршрут будет дублировать трамвай № 11. На линию выйдут 14 автобусов большого класса. Первый рейс отправится в 5:00 от 6-го квартала и в 6:03 — от «Ковчега». Последние — в 22:09 и 22:36 соответственно.

Стоимость проезда составит 10 рублей.

Напомним, с 3 апреля в городе также изменится схема движения автобусов № 9Б — это связано с открытием трамвайного маршрута № 3.

Ольга Сергеева