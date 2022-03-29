Первого апреля в регионе стартует месячник по благоустройству территорий. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

По словам главы региона Валерия Радаева, из-за таяния снега и поступления большого количества мусора первоочередная задача – уборка тротуаров, дворов, скверов, расчистка обочин.

— Кроме того, мы входим в сезон ремонта дорог и дворов. Необходимо синхронизировать все эти работы с планами ресурсоснабжающих организаций по замене трубопроводов, чтобы потом не приходилось разрушать свежеуложенный асфальт.

Прошу всех глав держать эти вопросы на личном контроле. Кроме того, мною поставлена задача — к первому апреля завершить конкурсные процедуры по нацпроектам, чтобы исключить срыв графиков. Главы несут за это персональную ответственность, — заявил политик.

Кроме того, в преддверии дачного сезона губернатор поручил минтрансу активнее информировать граждан обо всех действующих пригородных маршрутах.