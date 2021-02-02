В целях улучшения платежной дисциплины среди потребителей услуги по обращению с ТКО из категории юридических лиц ведется интенсивная работа по взысканию долгов через суд.

За последний месяц в арбитражный суд было направлено 50 дел в отношении бюджетных организаций Саратовской области. Общая сумма задолженности по заявленным требованиям, подлежащим взысканию, составляет более трех миллионов рублей.

— Общая сумма долга данной категории юридических лиц области на 1 января текущего года составляет 45,4 миллиона рублей. Все из них в прошлом году получили досудебные претензии с требованием оплаты. В этом году в адрес получивших досудебные претензии лиц и не отреагировавших на них, документы будут постепенно передаваться в суд. Сейчас были отобраны крупные должники, финансируемые за счет средств муниципального бюджета и частичного федерального, не платившие или частично платившие с 2018 года, – рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Неприятным дополнением к сумме задолженности становится обязанность дополнительно оплатить расходы, связанные с принудительным взысканием: пени, госпошлины, исполнительского сбора.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.