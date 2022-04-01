Студенты и молодежь смогут путешествовать по России, останавливаясь в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Программа стартует 1 июня.

Выбрать можно одно из трех направлений:

-Научно-популярный туризм. Можно отправиться в поездку на стажировку, на научные мероприятия, для написания научных работ.

-Профориентационный туризм. Он позволит познакомиться с интересующими специальностями, сменить направление обучения или специализации, получить новые навыки.

-Культурно-познавательный и рекреационный туризм. Выбравшие это направление молодые люди смогут отправиться в путешествие для культурного и личностного развития.

Поездка может быть как групповой, так и индивидуальной.