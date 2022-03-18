На 18 марта зарегистрировано 916 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.
Общее количество заболевших в области составляет 232 705 человек.
Выздоровело с начала эпидемии 212 917 человек, за сутки — 4 801.
На стационарном лечении находятся 1 244 человека, на амбулаторном — 14 012.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 367, Энгельсском районе — 144, Балашовском — 83, Балаковском — 57, Петровском — 39, Перелюбском — 35, Вольском — 24.