Попавшая под сход снега женщина оказалась с травмами в больнице.
Инцидент произошел во время оттепели 6 января в Кировском районе Саратова, — сообщает областная прокуратура.
По предварительным данным, с крыши пятиэтажного дома №23, расположенного на улице Жуковского, на 58-летнюю женщину внезапно сошла снежная масса.
Гражданка получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.
В надзорном ведомстве уточнили, что жилой дом обслуживает ООО УК «Жилищник 25». В связи с произошедшим руководителю УК «внесено представление в связи с допущенными нарушениями по несвоевременной очистке крыши обслуживаемого дома».
Сход снега с травмой человеку заставили региональное СУ СКР начать доследственную проверку.
Следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая с целью установить и наказать виновных.