Попавшая под сход снега женщина оказалась с травмами в больнице.

Инцидент произошел во время оттепели 6 января в Кировском районе Саратова, — сообщает областная прокуратура.

По предварительным данным, с крыши пятиэтажного дома №23, расположенного на улице Жуковского, на 58-летнюю женщину внезапно сошла снежная масса.

Гражданка получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.

В надзорном ведомстве уточнили, что жилой дом обслуживает ООО УК «Жилищник 25». В связи с произошедшим руководителю УК «внесено представление в связи с допущенными нарушениями по несвоевременной очистке крыши обслуживаемого дома».

Сход снега с травмой человеку заставили региональное СУ СКР начать доследственную проверку.

Следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая с целью установить и наказать виновных.