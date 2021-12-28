В автобусных маршрутов Саратов-Энгельс сняли 20 машин. Об этом представители регионального минтранса заявили в ходе внеочередного заседания комитета по бюджету, налогам промышленности и собственности Саратовской областной думы.

— С маршрутов Саратов — Энгельс убрали 20 автобусов, заменив их на троллейбусы маршрута № 109 – пояснили чиновники.

Комитет вынес на голосование внеочередного заседания областной думы, которое собирают завтра, 28 декабря, решение об объединении системы автобусного и электрического транспортного сообщения Саратова и Энгельса и подчинении ее министерству транспорта области.