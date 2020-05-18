С начала 2020 года более 250 военнослужащих Саратовской области получили жилье. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает министерство обороны региона.

Так, из общего числа 64 человека реализовали право на постоянное жилье, в частности трое получили квартиры в натуральном виде, а 61 — субсидию на приобретение жилья. Средний размер субсидии составил 7,5 миллиона рублей, а общая сума выплат военнослужащим в текущем году составила свыше 455 миллионов рублей.

В служебные квартиры в области было заселено 186 семей.

С начала года порядка 190 военнослужащих региона вошли в реестр участников военной ипотеки.

— 92 военнослужащих обратились в отдел за получением свидетельств на целевые жилищные займы, за счет которых они могут приобрести собственные квартиры в любой точке России, — уточнили в минобороны.