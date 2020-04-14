Жители ПФО больше других россиян рискуют заболеть геморрагической лихорадкой с почечным симптомом. Такие данные приводит Роспотребнадзор со ссылкой на ФБУН «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии».

За два месяца 2020 года на волжан пришлось порядка 79,5 процента зарегистрированных случаев ГЛПС.

Кроме того, в нашем регионе есть очаги распространения болезни с разной степенью активности. Так, в Саратовском, Базарно-Карабулакском Лысогорском, Татищевском, Калининском районах с зеленой зоне областного центра специалисты отмечают высокий уровень опасности. на «втором» месте — Хвалынский, Вольский, Петровской, Балтайский, Красноармейский, Балаковский, Воскресенский районы.

За первые три месяцы этого года уже зарегистрировано 122 случая заражения мышиной лихорадкой. Из них 97 — в январе, 16 в феврале, 9 — в марте. Общий показатель составил 5,0 на 100 тысяч человек населения, что незначительно превышает среднемноголетний показатель — 4,4 на 100 тысяч человек.

В Саратове с начала года зарегистрировано 27 случаев ГЛПС. А общая заболеваемость оценивается в 3,21 на 100 тысяч населения.