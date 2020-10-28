Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал о числе онкологических заболеваний в регионе.

Ежегодно регистрируется порядка 11 тысяч новых случаев, прирост за десять лет составил 24 процента.

За девять месяцев 2020 года выявлено 7,204 тысячи случаев первичной патологии, на 12,2 процента ниже, чем за аналогичный прошлогодний период.

С начала года умерли 3,748 тысячи человек, меньше на 178, чем в прошлом году.

Онкослужба не прекращает свою работу и во время пандемии. Работают 59 онокабинетов и три амбулаторных центра по оказанию помощи, создан областной онкодиспансер.

На закупку оборудования в 2020 году выделено 588,2 миллиона рублей, в 2019 году около 600.

Ситуация с обеспечением пациентов лекарствами находится на удовлетворительном уровне.