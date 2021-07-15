Прокуратура Саратовской области выявила нарушения исполнения законодательства об ответственном обращении с животными. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что на отлов и содержание животных в 2021 году было выделено 7,565 миллиона рублей по муниципальным районам и городским округам.

Проверка показала, что выделенных средств недостаточно.

На апрель 2021 года от горожан поступило свыше 300 обращений о том, что их покусали бродячие собаки, в 83 случаях жертвами животных стали несовершеннолетние. При этом отловили всего 390 особей, что является недостаточным.

Прокуратура города направила в адрес главы Саратова Михаила Исаева информацию о необходимости принятия дополнительных мер в связи с выполнением плановых показателей и фактической невозможностью выполнения работ по отлову. После этого мэрия направила заявку на увеличение прогнозной численности животных, подлежащих отлову в 2021 году. Однако после этого на указанные цели необходимые 3,014 миллиона рублей выделено не было.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры выделены средства с целью проведения работ по отлову животных без владельцев в Саратове.