Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил о необходимости профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

В минздраве сообщили уже о трех выявленных с начала года случаях этого опасного заболевания.

Напомним, что в особо неблагополучном по ГЛПС 2019 году заболели около 3 тысяч саратовцев, двух из числа которых не удалось спасти. В 2020 году зараженных было 150, в 2021 всего 20 человек за весь год.

Один из природных очагов мышиной лихорадки находится на Кумысной поляне в Саратове.

Но, со слов Костина, большую опасность представляют крысы и мыши, живущие в городских подвалах и на дачах.