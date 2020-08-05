Министерство промышленности и энергетики Саратовской области сообщило об изменениях цен на бензин за первое полугодие 2020 года.

По состоянию на 5 августа среднестатистическая цена бензина в регионе составляет 44,59 рубля. По цене бензина Саратовская область занимает шестое место в Приволжском федеральном округе и 24 место в стране.

С начала года цены на топливо всех марок увеличились на 74 копейки. Таким образом, цены на моторное топливо стабилизировались, а рост стоимости бензина и дизеля в рознице не превышает инфляцию.